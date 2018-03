"Omastehoolduse teema avalik arutelu on vajalik, kuid seda ei tohiks teha kiirustades. Valimiseelne aeg loob kahjuks pinnase järjekordsete läbimõtlemata lahendustega välja tulemiseks," sõnab tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Teisipäeval arutati riigikogus, kuidas eakana hakkama saada ja väärikalt vananeda. Ühe võimaliku lahendusena toodi välja hoolduskindlustuse loomine, mis neelaks 1% iga töölkäiva inimese palgast. Kas maksu peaks hakkama tasuma tööandja või töötaja, pole veel arutatud.

Tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar tuletab meelde, et Eesti tööandjad maksavad juba 33% sotsiaalmaksu ja töötajaga ühiselt 2,4% töötuskindlustusmakset. "Eesti tööjõumaksude koormus on väga kõrge ja selle täiendav tõstmine ei ole enam kestlik," ei pea Tamsar uue maksu tööandjate õlule panemist võimalikuks.

Tamsari hinnangul on lähedaste hoolduskohustus oluline teema, millele pole võimalik tervikpilti vaatamata lahendusi leida. "Teema on oluliselt laiem kui täiendava kindlustusmakse välja mõtlemine, sest lisaks enda tuleviku kindlustamisele on probleem ka oma lähedaste hooldusega tegelevate inimeste suures arvus. Kvalifitseeritud tööjõudu napib, aga omastehooldajad on olukorra tõttu tööjõuturult eemal," räägib Tamsar ja lisab, et tegemist on teemaga, mida ei tohiks valimiskampaania korras lihtsakujuliste lahendustega alavääristada, kuna selliste otsuste mõjud kanduvad kaugele tulevikku ja seavad kohustusi ka järgmistele põlvedele.

Eesti maksumaksjate liidu esindaja Lasse Lehise sõnul on teema kommenteerimiseks veel liiga värske.