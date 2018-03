Isa lubas oma 14kuusel tütrel mängida ligi nelja meetri pikkuse püütoniga, sest ei pea seda ohtlikuks.

Videol on näha, kuidas USA-s laseb isa Jamie Guarino oma tütrel suure püütoni all ja kõrval kõhuli lamada, vahendab Mirror.

Madusid armastava Guarino sõnul tahab ta videoga näidata, et maod pole sugugi nii ohtlikud ja hirmuäratavad, kuigi seda arvatakse. Ta on veendunud, et madu on ka suurepärane lemmikloom ja isegi lastega peredes.