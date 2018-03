See põhjustas naisele valu, mistõttu palus too, et mees selle tegevuse jätaks.

Mees aga oli liiga agar, mistõttu kestis kogu aktsioon veel väidetavalt mõne minuti, kuni naine mehe pealt maha ronis ja aru päris, et miks partner ise ei lõpetanud.

Politseisse pöördunud naise sõnul väitis mees pärast, et ei pannudki oma sõrme tema sisse. Isegi seksi polevat toimunud.

Naine rääkis veel, et Howard olid tunde veetnud, et naist voodisse rääkida, kuigi too seda väga ei tahtnud. Miks ta lõpuks ikkagi oli nõus mehe otsa ronima? See oli tagantjärgi ka naisele endale selgusetu.

Ohver ja ahistaja olid teineteist tundnud mõned aastad, kuid varasemalt ei olnud nende vahel midagi romantilist.

Seks kestis naise sõnul kõigest viis minutit ja orgasmini ei jõutud.

Kuigi seks muutus ebameeldivaks, siis kohtus meest näpu kasutamise tõttu süüdi ei mõistetud.