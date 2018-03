Seoses viimasel ajal aset leidnud hundirünnakutega koertele, otsustas Keskkonnaamet anda loa kolme hundi küttimiseks väljaspool jahiaega Lääne- ja Pärnumaal.

„Küttida on lubatud ainult nuhtlusisendeid, kellel on oluliselt vähenenud inimpelglikkus ning kes oma muutunud käitumisharjumustega seavad ohtu koduloomade elu ja tervise. Selliste isendite puhul on ainsaks tõhusaks kahjude vältimise meetmeks nende küttimine. Kuna mõlema maakonna puhul on koduloomi rünnanud huntide liikumised jahimeestele teada, on võimalik ka küttimist üsna suunatult korraldada,“ selgitas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Pärnumaal lubatakse küttida üks hunt Kullipesa ja Surju jahipiirkonnas, Läänemaal kaks hunti Noarootsi ja Haapsalu jahipiirkonnas. Esialgu kehtib luba 10. aprillini 2018, misjärel hinnatakse olukorda ning vajadusel luba pikendatakse.