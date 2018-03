Valgamaal tegutseva ettevõtte Ökopesa juht Triin Peips möönab, et sobivat spetsialisti on peaaegu võimatu leida ja töötajad tuleb ise välja õpetada ning lisaks tegelda nende sõltuvus- ja rahaprobleemidega.

Peips rõhutas, et meie peaksime nagu Soome riik, tööandjad ja kõik inimesed väärtustama oma eriala spetsialiste, töötavad nad siis metsas, köögis või mujal.

"Tasakaal on muutunud – edevate kõlavate nimedega ametkonnad, projektijuhid ja mänedžerid – ma ei saa aru, milleks seda kildkonda on vaja ülal pidada?" ütleb Peips, et hoopis on vaja inimesi, kes päriselt töö ära teevad.