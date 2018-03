Uuringud näitavad, et kliimamuutused mõjutavad pigem naisi kui mehi.

ÜRO andmetel on kliimamuutuste tõttu ümberasustunud inimestest 80% naised, vahendab BBC. Kuna toidu ja kütuse muretsemine on enamasti naiste õlul, mõjutavad üleujutused ja põuad just neid.

Näiteks Kesk-Aafrikas, kus kuni 90% Tšaadi järvest on kadunud, on mõjutatud eriti rängalt põlisrahvad. Kui veetase langeb, tuleb naistel vett koguda kodust märksa kaugemalt.

Põud toob naistele juurde rohkem tööd, et hoolitseda oma perede eest. „Nad muutuvad haavatavamaks... see on väga raske töö,“ sõnas Hindou Oumarou Ibrahim, kes on põlisrahvaste naiste ja Tšaadi elanike ühenduse (AFPAT) koordinaator.

Väljaande sõnul on probleem siiski ülemaailmne, kuna naistel on pea igal pool kehvem sotsiaalne ning majanduslik positsioon. See aga asetab nad katastroofide ajal keerulisemasse seisu seoses infrastruktuuri, töökoha ning eluasemega.