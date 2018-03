Rahvusvahelisel naistepäeval on Hispaanias tühistatud mitmete rongide väljumine, kuna sealsed naistöötajad on otsustanud streikida, proovides pöörata tähelepanu soolisele ebavõrdsusele.

Riigi transpordiameti teatel seisab neljapäeval 300 rongi, vahendab BBC. 10 ametiühingu eestvedamisel organiseeritud streik kestab 24 tundi.

Hispaania valitsev demokraatlik partei on streiki kommenteerinud, et see on pigem feministide ettevõtmine ega puuduta tõelisi naisi igapäevaste probleemidega.