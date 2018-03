Kaitseminister Jüri Luik kohtus eile õhtul Washingtonis oma Ameerika Ühendriikide kolleegi James Mattisega, kellega keskenduti NATO tippkohtumise ettevalmistamisele, liitlaste vägede reageerimiskiiruse kasvatamisele ja kahepoolsele kaitsekoostööle.

Kaitseministeeriumist öeldi Õhtulehele, et minister Luik toonitas NATO tippkohtumise kontekstis vajadust liitlaste vägede kiirema liigutamise järele. "Tähtis on hoolikalt läbi mõelda, kuidas vägesid ümber paigutada ja tugevdada, et NATO väed oleksid täpselt seal, kus neid on vaja täpselt siis, kui neid on vaja," lausus Luik.

Mattis avaldas kiitust, et Eesti panustab kaks protsenti SKTst kaitsesse. Samuti ütles Mattis, et USA on pühendunud Balti riikide kaitsmisele, eriti Venemaa ohu eest, vahendasid ERRi raadiouudised.