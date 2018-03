Välisminister Sven Mikser kohtus kolmapäeval, 7. märtsil New Yorgis ÜRO arenguprogrammi (UNDP) juhi Achim Steineriga, kellega arutati digilahenduste olulisust ÜRO kestliku arengu eesmärkide (SDG) saavutamisel.

„Eesti on olnud ÜRO arenguprogrammi doonoriks juba pea 20 aastat ning me soovime olla aktiivsed panustajad ka edaspidi,“ sõnas välisminister Mikser kohtumisel UNDP juhiga. „Eesti usub, et digitaalsed lahendused peavad olema ÜRO tegevuste lahutamatuks osaks, kuna nende laialdane kasutamine aitab kaasa kestliku arengu eesmärkide saavutamisele,“ rõhutas ta.

„ÜRO arenguprogramm tunneb suurt huvi Eesti IT- ja digilahenduste vastu ning oleme Eesti kogemusi e-valitsemine vallas ÜRO-ga juba jaganud,“ ütles Mikser. „Potentsiaali on aga rohkemaks ning kindlasti soovime koostööd veelgi süvendada,“ lisas ta. Välisminister tõstatas kohtumisel ka võimaliku ühise e-valitsemise teemalise kõrvalürituse korraldamise ÜRO peaassamblee avanädala raames.