Kui viimastel päevadel on saanud nautida valdavalt sajuta ilma, siis neljapäeval on oodata nii lumesadu kui ka tuisku.

Päeval on pilves ja sajab lund, kohati tuiskab. Puhub kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 1-5 kraadi.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes:

• Vali teeoludele vastav sõidukiirus. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik.

Liiklejatelt oodatakse infot teeolude kohta telefonil 1510.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutifonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.

Lähipäevil sajab lörtsi

Ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevil oodata kohati plusskraade ja ka lume- ning lörtsisadu.

Reede öösel on pilves ilm ja sajab lund. Puhub kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 1-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi. On jäidet. Puhub kagutuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +1 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 3-9 m/s. Õhutepmeratuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi.