Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tegi valitsusele ettepaneku vabastada sisserände piirarvu alt välismaalased, kes võetakse tööle usaldusväärse tööandja juurde, ja asendada välismaalaste seaduses Eesti keskmise töötasu nõue tööandja põhitegevusala keskmise palga nõudega.

2018. aasta sisserände piirarv on 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast ehk 1315 inimest. Eestis on juba praegu paljudes valdkondades tööjõupuudus ning see probleem süveneb järgnevatel aastatel veelgi, märgib Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts preaminister Jüri Ratase poole pöördumises, et 2020. aastaks väheneb tööealiste ehk 24–64aastaste arv ca 50 000 võrra.

Seda probleemi on muude meetmete kõrval võimalik leevendada kolmandatest riikidest pärit inimeste palkamise teel, lisab ta. Paltsi kinnitusel on ettevõtjatele üheks suuremaks väljakutseks endiselt tööjõupuudus, mida kinnitavad nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised uuringud. Peale ümber- ja täiendõppe, tagasirände soodustamise, vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasamise ja muude meetmete tuleb valitsusel astuda otsustavamaid samme ka sisserändega seotud küsimustes, kinnitab ta. Sisserände piirarvu täitumisega seotud probleemi lahendamiseks teeb kaubanduskoda ettepaneku vabastada sisserände piirarvu alt välismaalased, kes võetakse tööle usaldusväärse tööandja juurde. Peale selle tehakse ettepanek asendada välismaalaste seaduses Eesti keskmise töötasu nõue tööandja põhitegevusala keskmise palga nõudega.