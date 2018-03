Erakondade Rahastamise Järelvalve komisjon lõpetas sotsist riigikogu liikme Rainer Vakra avalduse alusel alustatud menetluse keskerakondlase Märt Sultsi (pildil) suhtes, kuna ei leidnudLinnahalli ülevärvimise juhtumis erakonnaseaduse võimalikku rikkumist, milleks on avalike vahendite kasutamine valimiskampaaniaks või juriidilise isiku annetus.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni poole pöördus Riigikogu liige Rainer Vakra avaldusega Linnahalli graafilise disaini projekti kohta. Avaldaja palus hinnata, kas tegemist on erakonnaseaduse paragrahvi rikkumisega, mis puudutaberakonna rahastamise põhimõtted ja teabe avalikustamist- erakonnal on keelatud kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks või selle teostamiseks avalikke vahendeid.Komisjon algatas Sultsi suhtes haldusmenetluse, kontrollimaks kas tegemist on erakonnaseaduse võimaliku rikkumisega, milleks on avalike vahendite kasutamine valimiskampaaniaks või juriidilise isiku annetus. 1. märtsi koosolekul otsustas komisjon haldusmenetluse lõpetada.