Paljud naised on hädas, et orgasmini jõuda. Mõni naine on suisa nii õnnelik, et kogeb orgasme ka väga ootamatutel hetkedel ja suisa kogemata. Womens Health toob välja seitsme naise kogemuse ja viisi, kuidas nemad ootamatus kohas ja kogemata orgasmi kogesid. VÕLUV VESI

24-aastane Ella meenutab, kuidas korra koges ootamatut orgasmi puu all lebades. Langevad vihmapiisad olid need, mis naist niivõrd erutasid, et järsku tabas ta end erutununa, millele järgnes orgasm.

JOOKSJA ÕNN 37-aastane Celeste meenutab, kuidas ta 15-aastasena esimesele jooksuringile minnes orgasmi koges. Naise sõnul oli asi tõenäoliselt selles, et jooksus reied omavahel kokku hõõrdusid. Hiljem koges ta seda veel tantsutunnis ja teistes trennides. SEKSIKAS TEKSA 27-aastane Grace meenutab, kuidas keskkoolis peika teksastes jalgade vastu olles lõpuni läks. Suisa nii pööraselt, et isegi kallima teksapüksid olid puha märjad. UNUSTAMATU SÜNNITUS 43-aastane Marev on kolme lapse ema, kelle sõnul koges ta orgasmi sünnituse käigus. ÕNNELIK LÕPP Üks varjunime kasutav naine väidab, et iga kord viib tema orgasmini igasugune massaaž. Kuigi ta üritab mõtteid mujale viia, siis mingi hetk tajub ikka, et nüüd on see hetk taas käes. KONTSERDIL 47-aastane Jenn sai orgasmi kontserdil, kus muusikarütm meenutas talle noorust, möllu ja seksi. Nii jõudiski ka tema kontserdi ajal muusikaga samas rütmis vibratsiooni tajudes orgasmini. MÄRG UNI