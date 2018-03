Terve tänase päeva jooksul on lahatud Tartusse kavandatava tselluloositehase teemat. Täna pärastlõunal kogunes Tartu linnavolikogu ka selleteemalisele erakorralisele istungile. Teema jätkus ka ETV debatisaates "Suud puhtaks", mis läks otse-eetrisse otse sündmuste keerisest. Saate debatiosa läks eetrisse vaid mõned minutid enne seda, kui Tartu linnavolikogu võttis vastu üksmeelse otsuse puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu lõpetamiseks.

Marju Unt, ettevõtjate koolitaja ja üks allkirjade kogumise kampaania eestvedaja, sõnas saate esimeses osas, et kõik 8000 tehase vastu allkirja andnud inimest on mures Tartu käekäigu pärast. "Nad on väga mures, et Tartu, vana ülikoolilinn, saab endale naabriks nii-öelda 19. sajandisse kuuluva haisva tselluloositehase, mis Tartu kui ülikoolilinna väärtust kuidagi kasvatada ei saa. Tartul pole ka probleemi, et meil kangesti oleks vaja seda tselluloositehast," sõnas ta.

Unt lisas, et tselluloositehase teemalist diskussiooni on saatnud investorite poolne jutt klassikalise äriplaani puudumisest. "Mina, ettevõtjate koolitaja, küsin, kuidas see on võimalik, et teil pole klassikalist äriplaani. Ja me räägime miljardilisest investeeringust. See on olnud väga suur probleem - klassikalist äriplaani pole. Riiklik eriplaneering, miljardiline investeering on algatatud nägemuse põhjal. See tekitab muret. Minul on alati see küsimus, et kui ettevõtja ise ka päris täpselt ei tea, mida teeb, siis ta ei kõla väga veenvalt."