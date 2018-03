Täna õhtul juhtus Jõgeva vallas raske liiklusõnnetus, kus sõiduteel lamanud joobekahtlusega mees jäi teel liikunud auto alla ning hukkus.

Raske õnnetus juhtus õhtul kella 18.44 ajal Jõgeva-Palamuse-Saare tee 15. kilomeetril.

Jõgeva politsei välijuht Eduard Onopa kirjeldas, et traagilise õnnetuse täpsed üksikasjad on veel uurimisel, kuid esialgsetel andmetel märkas Saarelt Palamuse poole liikunud Volkswageni juht keset sõiduteed lamanud tumedas rõivas meest sedavõrd hilja, et kokkupõrge oli vältimatu.