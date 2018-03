Tegu on viimase aastate traagilisema eestlastega juhtunud tööõnnetusega välismaal, millest Rootsi meedia räägib tänase päevani. Ettevõte Leonhard Weiss Energy läks Rootsi turule suurte plaanide ja ootustega 2016. aasta suve hakul. Sama aasta sügisel sattus Rootsi tööle punt Eesti mehi, kelle peamiseks tööülesandeks oli vahetada välja elektriliinid. Oli lootust, et kui proovitöö õnnestus, ootab neid ees veel hulk tellimusi. Projekti juhiks sai 23-aastane Allan, kel oli olenemata noorele eale palju tööalaseid teadmisi ja kogemusi.

Teemat lähemalt uurinud ajakirjanik Kristjan Pihl avastaski lugu uurides hulga asjaolusid, mida juurdluse käigus ei teatud. Näiteks selgub, et firma kiirustas mehi tagant ja ehitusplatsil toimus säärane kaos, et õnnetus oli vaid aja küsimus.

Küll aga lõppes lugu traagiliselt - 7. novembril 2016 aastal mindi objektile, et kaevata uute liinipostide auke. Päeval jõuti postini, mis kandis numbrit 62. Projektijuht Allan otsustas mõõta postide vahekaugust ning Jaan pakkus end appi. Mehed sõitsid korvtõstukis üles masti juurde, arvestamata sellega, et posti kõrval oli töökorras kõrgepingetrass. Mehed said elektrilöögi ja hukkusid.