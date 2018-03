"Kuna oleme välja selgitanud, et sümptomite põhjuseks on närvimürk, uurime seda juhtumit kui mõrvakatset," ütles politsei terrorismivastase võitluse osakonna juht Mark Rowley ja kinnitas, et nende hinnangul mürgitati teadlikult just neid kahte inimest. Rowley sõnul puudub oht avalikkusele.

Julia Skripal (Scanpix)