Rahaasjade ajamine nõuab piinlikku täpsust, eriti juhul, kui sul on kellegagi eraelus ühine rahakott või omad ühist vara äripartneriga. On oht üksteisest mööda rääkida.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Suhted kallimaga võivad olla heitlikud. Kui tunned, et olukord on lootusetu ja ta ei mõista sind, jäta ta veidikeseks rahule, rääkige hiljem. õhtupoole on kergem ühist keelt leida.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Võid küllaltki kergesti ja täiesti asjatult solvuda. Kui keegi sind kritiseerib, võtad isiklikult ja tunned end heitununa, ehkki kriitika võib olla tööalane ja põhjendatud.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suhtlemine ei suju ilmselt tõrgeteta. Vaatad inimsuhteid isiklikust vaatepunktist ning sul on raske mõista neid, kes mõtlevad ja tunnevad hoopis teistmoodi kui sina.

Neitsi

23. august – 22. september

Kodused asjad on fookuses. Ehk pead täna vanematega asju ajama. Ehk on keeruline neile mõnda asja selgitada, ent järjekindlus ning rahumeelsus viivad sihile.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sinuni jõudev info ei pruugi olla täpne. Inimesed, kes sulle seda edastavad, lisavad oma vaatenurga, mis võib olla mõjutatud tunnetest. Keegi võib sulle valetada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Inimesed on kuidagi tundlikud. Äriasjus võid kokku puutuda nõudlike või tujukate klientide või koostööpartneritega. Pärastlõunal võib tekkida kiusatus ilusaid asju osta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kuu ja Neptuuni kvadraat õhutab liigset tundlikkust. Ei ole hea päev oluliste otsuste tegemiseks, sa ei pruugi pilti kuigi realistliku pilguga näha.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Keegi võib üritada su tunnetega manipuleerida. Näiteks tuletada meelde mingit aastate tagust lugu, proovides sellega sinus süütunnet ja kahetsust tekitada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Ilmselt jäävad tööasjad pigem tagaplaanile, on omajagu sõpradega suhtlemist. Nad tahavad sulle ehk oma muresid kurta või siis sinuga rõõme jagada. Oled hea ja mõistev kuulaja.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tujud tulevad ja lähevad, need mõjutavad su otsuseid liiga palju. Kipud töösuhteis emotsionaalne olema. Kellegi öeldud märkus võib tuju ära rikkuda.

Sünnipäevalapsele