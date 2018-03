Vabastamise hetkel oli tal käsil umbes 43 000 võlanõuet, eile tegeles mees toimikute üleandmisega kohtutäitur Kaire Põltsile. Tal on selleks aega 30 päeva.

Tärno ütles, et valmistab koos advokaatidega ette pabereid otsuse vaidlustamiseks halduskohtus.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.

Eesti Ekspress kirjutas möödunud aasta juunis, et Tallinna kohtutäitur Urmas Tärno on kõrvuni võlgades ja ta soovib, et pank unustaks suurema osa tema võlast, sest muidu võivad pankrotistuda nii tema ise kui Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning võla peavad tasuma maksumaksjad.