Täna õhtul on taas eetris armastatud retrosari "ENSV". Loe lähemalt, mida tänasest episoodist oodata on!

Käes on 1990. aasta aprill.

Kaire teeb kodus tantsutrenni ja väänab selle käigus jala välja. Tulemas on aga tantsuvõistlus ja ta peab kuidagi oma trupile uue tantsu selgeks õpetama. Paavo soovitab abi küsida Pillelt, kuid Kaire on endiselt Pillega tülis, sest too tegi omaenda tantsutrupi. Kuidas olukord lahendada? Lahendust otsivad asjale nii Paavo kui Ats.

Kęstutis tunneb vastupandamatut vajadust naasta poliitiliselt keerulistel aegadel oma sünnimaale Leetu. talle teeb aga muret, mida hakata peale aga siinsete pudi-padi äridega? Kas juhtida neid distantsilt või müüa kellelegi maha. Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Mai mõtleb välja skeemi, kuidas nende jaoks asi kasulikult lahendada.

Ka Ats ei jää Kęstutise-Mai elumuudatustest puutumata.