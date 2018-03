Ameerika superstaarisaate "American Idol" selle hooaja võistlejad on tavapärasest kõrgema libiidoga.

Staarihakatised elavad saate ajal ühes Los Angelese hotellis ja teised külastajad ei saa hästi magada, sest pidevalt kostab seksihääli, kirjutab TMZ.

Saatega seotud inimeste sõnul erineb tänavune hooaeg teistest selle poolest, et mitmed võistlejad on omavahel seksuaalsuhtes ja tekkinud on ka mitu paari.

Produtsendid said seksihullusest teada ja neid see ei häiri. Esimestel võttepäevadel oli selge, et võistlejad on omavahel suhetes, kuid see olevat kõigest järjekordne tõestus, et Tinder on tänapäeva noorte elus väga olulisel kohal.