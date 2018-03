„Meil ei ole ühtegi teadet selle kohta, et arst oleks pöördunud pärast raha pakkumist politsei poole,“ räägib keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler, „samas näitavad uuringud, et tervishoiusektor on kõige kõrgema korruptsiooniriskiga valdkond. Kusagil on vasturääkivus...“

Viimastel aastatel on tervishoius avalikuks tulnud mitmeid korruptsiooni- ja pettusejuhtumeid. Neist värskeima loo puhul olid patsientide lähedased politsei andmeil valmis maksma sadu eurosid, et saada väljaspool järjekorda hooldusravikliinikus voodikoht. Mati Ombleri sõnul ei saa sellest siiski järeldada, et olukord meditsiinis on halvemaks läinud.

„Kindlasti on nendele probleemidele rohkem tähelepanu pööratud, aga täna on need ikka eelkõige üksikud näited. Kui juhtumeid oleks praegusest kümme korda rohkem, siis oleks pilt teistsugune ja ka avalikkuse tähelepanu suurem,“ märgib Ombler ja lisab, et asjade seis pole siiski kaugeltki roosiline. „Võib-olla suurem tähelepanu tekitaks ka tugevama surve muudatuste läbiviimiseks.“

Mati Ombler (Laura Lants)

Mati Ombler rõhutab, et korruptsioon on varjatud kuritegevus, mis tuleb päevavalgele tavaliselt siis, kui õiguskaitseasutused seda ise otsivad. Siinkohal viitabki ta, et arstid ise altkäemaksu pakkumistest politseid ei teavita. Eeskujuks toob ta koostöö maanteeametiga, kus võitlus korruptsiooniga on tõsiselt käsile võetud ja sealt saab politsei nüüd ka infot ametnikele altkäemaksu pakkumise kohta.