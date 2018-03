Eelmise aasta novembri alguses kirjutas Õhtuleht Lasnamäel elavast vaimselt tasakaalutust mehest, kes tavatses sõgedusehoos oma vara aknast alla pilduda. Korteriühistu juhatuse liige Jevgeni lubas Õhtulehele teada anda, kui olukord taas ohtlikuks muutub.

Kolmapäeva hommikul kella 9.30 saabus Anni tänava üheksakorruselise majja politseipatrull, kaasas kiirabibrigaad. Heitnud põgusa pilgu 37aastase rahurikkuja eluasemele ja tundnud huvi mehe ravimite vastu, lahkusid ootamatud külalised koos korteriperemehega.

Siin ei ole Mosambiik!

Maja tänavapoolse külje teise korruse aknale ilmub vanemapoolne härra, kes karjub lähenevatele ajakirjanikele murduva häälega: „Noormehed, kuulake mind ära! See asi ei või ometi enam nii edasi minna. Ülevalt sajavad alla külmkapid, uksed, televiisorid… Me ei ela ometi kuskil Mosambiigis. Aidake kord see õudus lõpetada!“