Naistepäeval on muidugi naised kõige toimuva keskmes - neile tuuakse lilli, tehakse üllatusi ning kontserdimajade lavad on hõivatud meeslauljate poolt, kes kaunitele naistele laulda tahavad. Uurisime tänavu naistepäeva kontserte andvatelt meesartistidelt, milliste naistega nemad tahaksid lava jagada ja loomulikult ka, kuidas nemad täna oma kalleid naisi meeles peavad.

Antti Kammiste: „Täna tahaksin koos musitseerida ühega, homme juba teisega. Kuid ma arvan, et Norah Jonesiga oleks tore lihtsalt koos aega veeta,” ütleb Antti Kammiste. „Hea tava on lillede viimine ja selles ma ei näe küll mingit probleemi,” paljastab Antti, kuidas tema omale kalleid naisi meeles peab.

Antti Kammiste (MATI HIIS)

Alen Veziko: „See, kellega ma laulda tahaks, on pigem seotud mingisuguste lugudega. Ma olen koos naisartistidega ka väga palju kontserte andnud. Võib-olla Lennaga võiks midagi koos esitada. Välismaistest lauljatest meeldivad mulle väga näiteks Pink ja Sheryl Crow,” sõnab Alen Veziko. „Ma arvan, et ikka klassikaline lilled ja tort ja käigu pealt mõeldud kingitus. Olgem ausad, jõulud ja naistepäev on minu jaoks kõige kiiremad ajad. Ega naistepäeval väga palju mahti ei ole kellegagi kohvikusse minna. Pigem on see, et hommikul alustad ja õhtul vaarud voodisse.”