Euroopa Komisjoni 2018. aasta raporti hinnangul kasvatab tulumaksuvaba miinimumi suurendamine ning progresseeruva tulumaksu loomine küll madalapalgaliste sissetulekuid, kuid muudatuse mõju ebavõrdsuse vähendamisele on väike.

Euroopa Komisjoni hinnangul suureneb Eesti riigieelarve strukturaalne defitsiit tänavu 1,5 protsendini SKP-st ning jääb sellele tasemele ka järgmisteks aastateks. Nominaalne defitsiit jääb seejuures lähiaastatel alla 0,5 protsendi. Suureneva strukturaalse defitsiidi tõttu ei suuda Eesti täita oma eelarve-eesmärke.

Eesti jätkab tööjõumaksude vähendamist ja tarbimismaksude suurendamist. Meie maksukoormus on 35% SKP-st, samas kui Euroopa Liidu keskmine on 40%. Seega jääb Eesti maksukoormus oluliselt Euroopa Liidu keskmisest allapoole.

Eesti on Euroopa Komisjoni hinnangul teinud edusamme 96 protsendi Euroopa Liidu soovituste osas. Oluliselt on Eesti arenenud tööjõureformide osas. Näiteks on tehtud töövõimetusreform ning suurendatud tööstiimuleid, vähendades tööjõumakse, madalapalgaliste ja ettevõtete tulumaksu ning töötuskindlustusmaksete määrasid. Euroopa Komisjoni raporti hinnangul on vanemate inimeste vaesusrisk suurenenud, kuna pensionid ei suuda majanduskasvuga sammu pidada.

Samuti on Eesti teinud edusamme haridusvaldkonnas. Käimas on koolireform, et muuta koolivõrk loogilisemaks ja kohandada seda demograafiliste muutustega. Paraneb elukestev õpe ning üha olulisemaks muutub kutseharidus ja täiendõpe. Probleemiks on aga endiselt suure osa noorte haridussüsteemist välja langemine. Enim kukutakse välja kutsehariduskoolidest.