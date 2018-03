Tais vahistatud eskorttüdrukust Nastja Rõbkast on üleöö saanud kuulsus. Noor naine väidab, et tal on 16 tundi helisalvestisi, mis tõestavad Venemaa sekkumise USA presidendivalimistesse. Rõbka soovib saada USAs poliitilist varjupaika ja on valmis need salvestised asüüli saamisel USA võimudele üle andma.

Venemaal tegutsenud modell ja eskorttüdruk Nastja Rõbka (kodanikunimega Anastassija Vašukevitš) on pärit Valgevenest. Laiemalt tuntuks sai ta kuu aega tagasi, kui Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi avaldas 8. veebruaril 25minutise video, milles ta süüdistas Venemaa asepeaministrit Sergei Prihhodkot altkäemaksu võtmises oligarh Oleg Deripaskalt. Seejuures juhtis Navalnõi tähelepanu Prihhodko ja Deripaska ühisele puhkusele koos prostituutidega jahil. Kõnealune puhkus toimus enne USA viimaseid presidendivalimisi 2016. aasta augustis Norra vetes Deripaska jahil Elden. Tookord viibis jahil ka Nastja Rõbka.

Navalnõi andmetel rääkis Prihhodko jahil viibimise ajal Deripaska sidemetest Donald Trumpi kampaaniajuhiks olnud Paul Manafortiga ja viimase rollist Kremli korraldatud USA valimistesse sekkumise operatsioonis.

Rõbka vahistati Tais 25. veebruaril