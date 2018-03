Laupäeval on kõik oodatud Kopli baarituurile koos Jaak Juskega , kes räägib piirkonna ajaloost. Kuna nädalavahetuseni on veel veidi aega, siis on paras aeg heita pilk enda isiklikku minevikku. Siinkohal kutsume teid saatma kirju ja miks mitte ka joonistusi, mis kirjeldavad ning kujutavad vahvaid seiku Tallinna ööelust.

Alustuseks paar värvikat emotsiooni ja seika foorumist nimega Soccernet.ee, kus on samuti urkabaaride teemat põhjalikult arutatud. Õige emotsiooni säilitamiseks on teksti toimetatud võimalikult vähesel määral.

Foorumi kasutaja Super Mario soovitab Koplis asuvas Vesta baaris suhelda vaid vene keeles. Ta pole sinna küll öösel sattunud, ent õhtuti pidavat täiesti tavaline fraas olema: peksa on, suitsu saad?! „Sai kord seal käidud lihtsalt seetõttu, et näha, mis ekstreemsusi seal toimub. Viibisime seal umbes 5 minutit ja selle aja jooksul sai selgeks, et parem on käbedalt leebet tõmmata,“ kirjeldab kodanik enda kogemust.

Kasutaja fitti jagab enda kogemust, mis eelnevast palju ekstreemsem. Ka tema oli, vähemalt enda mäletamist mööda, just Vesta baaris, kus tuttav pidas sünnipäeva. „Ei midagi liiga ekstreemset – kogunemine peale tööd, väikesed munaleivad, heeringas ja paar pitsi viina ja siis vaatab edasi,“ kirjeldab ta.

Sünnipäevaline olnud ise aga lokaali varem kohale läinud, misjärel baari perenaine oli kurtnud suurt muret: keegi on käimlas ja välja ei tule. Juba mitu tundi.

„Kolistasid siis pikalt ukse kallal, ei midagi. Lõpuks otsustasid, et murravad ukse maha. Mõeldud-tehtud. Potil istus noor vene daam, süstal veel veenis, aga ise mitte kuigi kontaktne. Selge, kutsume kiirabi. Möödusid mõned minutid. Daam peldikupotil avas silmad, ajas end püsti ja taarus väljapääsu poole,“ kirjeldab ta postituses.

Ta jätkab: „Täpselt välisukse vahele jõudes kukkus kokku ja jäi sinna lamama. Pisut hiljem saabunud kiirabibrigaad konstanteeris õnnetu daami surma, kutsus välja politsei ja lahkus. Vahepeal saabusid esimesed sünnipäevalised. Rõõmsa elevusega astusid nad, sampused ja lilled käes, üle baari lävel vedeleva laiba, pidades seda mingiks installatsiooniks. Saabus politsei, tegi märkmeid ja ütles, et neil pole siin midagi teha. Kutsusid välja laibakad ja lahkusid. Vahepeal saabus enamik sünnipäevale kutsutuid, kusjuures juba baaris viibijaid andsid punkte kõige stiilsemalt üle laiba hüppajatele. Meeleolu hakkas siiski muutuma pisut morbiidseks, sest laibakaid ei olnud endiselt kuskil ja laip ise keeldus muidugi ukselävelt lahkumast. Et teatavasti mis silmist, see meelest, otsustas sünnipäevalaps laiba ise ära koristada. Koos paari tugevama poisiga sasiti surnukehast kinni ja tõsteti baari sisse, kardinate taha. Ja nii võetigi lõpuks, laip kardina taga, võib-olla rohkem viina, kui esialgu plaanis oli. Kuni tulid laibakad ja oma töö ära tegid.“

Ja veel üks lugu Vesta baarist.

„Käisin eile Vesta baari kuulsat šašlõkki söömas. Lisaks minule oli baaris veel kaks überpurjus soomlast, kellega üritasid integreerida paar venelast. See nägi välja nii, et tuleb venelane ja virutab soomlase istumise all olevale toolile jalaga. Soomlane: „Oh, no problem, man. Chill!“ Venelane: „Mne pohhui no problem.“ Venelane tuigub korralikult. Samal ajal väljub peldikust soomlastega koos olnud eestlane. Selline 40+ kiilakas ilge tünder.

Tünder: „No shto staboi, pljät.“ Venelane mögiseb midagi.

Nii nad seal 10 minti jagelesid enda probleeme. Asi lõppes sellega, et venelane surus soomlase kätt ja üritas seda suudelda: „No prosti, no problem.“ Šašlõkk oli samal ajal übersitt.

Lahkudes oli baari ees mingi djüüd pingile magama jäänud. Õllepurk kindlalt käes,“ meenutab kodanik.