Teisipäeval algasid Tallinnas taliujumise maailmameistrivõistlused. Viie päeva jooksul võistleb maailma parima tiitli eest ligi 1500 ujujat 40 riigist, eksootilisemad külalised tulevad näiteks Sierra Leonest, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Lõuna-Koreast ja Argentiinast.

MM-i vanim osaleja on 93-aastane venelanna Anna Semenova. Mitmed võistlejad on sõitnud Tallinna perekonniti, teiste seas näiteks Rahvusvahelise Taliujumise Assotsatsiooni president Mariia Yrjö-Koskinen, kes võistleb koos oma kolme lapsega.

„Loodan näha palju rõõmsaid inimesi, kes võistlevad tõelises spordi vaimus,“ sõnas Yrjö-Koskinen. „Meie jaoks on tõeline au korraldada MM Eesti sajanda sünnipäeva aastal. Võistlusbassein on ehitatud Läänemerre, meil on rekordarv osalejaid 40 riigist,“ kirjeldas Yrjö-Koskinen esimest korda Eestis toimuva MM-i erilisust. Varasemal kahel MM-il osales veidi üle 1200 ujuja.

„Taliujumise MM ei ole üksnes spordivõistlus, vaid võimalus melust osa saada ka neil, kes ei ole tipptasemel ujujad,“ sõnas MM-i peakorraldaja Hannes Viherpuu. „Oleme ehitanud lisaks võistlusbasseinile ka B-basseini, kus on võimalik end vette kasta ning ujuda ilma ajavõtuta 25 ja 50 m,“ lisas ta. MM kestab laupäevani, mil on kavas põnevad teatevõistlused.