Eile ilmus Õhtulehe veebis lugu, kus oma liiklusrikkumist selgitas sõiduõpetajast Tartu Riiamäe autokooli omanik. Mees jäi fotole autoroolis mobiiliga lobisedes ning üritas oma tegu välja vabandada. See tekitas meelehärmi maanteeametis, kes kuidagi ei nõustu sõiduõpetaja leige suhtumisega oma käitumisse.

Maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialist Merit Mähar selgitab, et liiklusohutuse seisukohalt on kõrvalised tegevused autoroolis tõsine probleem ning autokooli omaniku selliseid väljaütlemisi ei saa mitte mingil juhul heaks kiita.

Maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal Meelis Telliskivi ei nõustu samuti mitte kuidagi autokooli omaniku hoiakutega.

„Kõrvalised tegevused on ohtlikud, sest inimese aju ei suuda samal ajal ja veatult sooritada kaht tähelepanu nõudvat tegevust. See on teaduslikult tõestatud fakt. Rööprähklemine on müüt. Kordan üle: inimese tähelepanu lülitub kahe tegevuse vahel liikudes ümber ning mõlema tegevuse kvaliteet langeb,“ selgitab Telliskivi ja lisab: „Ohuolukorras ei suuda aju otsustada, kumb tegevus on tähtsam. Seega sõidukijuhi tähelepanu hajub ka siis, kui autoroolis telefoniga rääkida.“

„On äärmiselt kahetsusväärne, et autokooli omanik ei ole ennast põhitõdedega kurssi viinud. Teine aspekt, millele tähelepanu juhin, on autokooli omaniku väär arusaam õigusruumist. Ohutuse tagamiseks ja õnnetuste vältimiseks meie teedel peavad liiklusseadust täitma kõik liiklejad. See tähendab, et autot juhtides peab keskenduma vaid liiklusele ning mitte tegelema kõrvaliste tegevustega,“ kurjustab Telliskivi.