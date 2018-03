Tartu lähedale puidurafineerimistehase rajamise plaani üks eestvedajaid Aadu Polli ütles, et tehase rajamise plaan on Eesti metsainimestel ja metsatööstusel olnud hingel juba ammu.

"Kõik need asjad on tänaseks lahendatud, seda tööstusharu on osatud juhtida sellisel tasemel, et need hirmud ja ohud ei realiseeru," ütles ta ERRile ja märkis, et lisaks on nad seadnud endale eesmärgi teha tehas niisugune, et jäätmeid ei jää - jääb vaid tuhk, millest saab teha näiteks väetist või kasutada seda tsemendi sisse segatuna teedeehitusel.

Kogu tulevase planeeringuprotsessi üks osa on Polli sõnul leida tehasele asukoht, mis välistab Tartule kultuuriliselt ja sotsiaalselt mitteaktsepteeritavad paigad ja võtab arvesse kõiki hirme nii transpordi kui haisu osas.