Põhja-Tallinn andis Facebookis teada, et nende albumit "Alati olemas" saavad kõik YouTube'is kuulata. See on bändi neljas stuudioalbum, mis ilmus läinud oktoobris.

"Tegime meie grupis küsitluse, kust meie kuulajad meid enim kuulavad. Saime ülekaalukalt vastuseks "YouTube".

Kuna meie kuulajad on meile olulised ja soovime, et meie muusika teieni teile eelistatud viisil jõuak,s siis otsustasime laadida meie uue albumi kõigile YouTube'i üles kuulamiseks. Kindlasti ärge hoidke end tagasi, kommenteerige julgelt kuidas plaat meeldib ja mis lugu/lood lemmikuks osutusid," kirjutab Põhja-Tallinn oma Facebooki lehel.