“See on peagi kõige produktiivsemasse tööikka jõudev põlvkond ja meeldib või mitte, kuid nende nõudmisega tuleb arvestada, sest tööturul on jäme ots nende käes.” Parima tööandja valimisel põhjendasid alla 30-aastased inimesed oma valikut juhtkonna professionaalsusega pea kaks korda sagedamini, kui tööturu vanim, 60-69 aastaste põlvkond.

“Alla 30-aastased saatsid juhtidele selge sõnumi – me pole valmis taluma lolle ülemusi,” rõhutas 21aastase kogemusega portaali CV-Online’i tööturuekspert Rain Resmeldt Uusen Läänlase portaalis.

Uuseni kinnitusel kumab kogu mahukast uuringust jõuliselt läbi sõnum, et tööturul on toimunud suur pööre. “Noored ja konkurentsivõimelised töötajad ei ole nõus töötama nii, nagu töötasid nende vanemad,” rõhutas Uusen. “Kui tööandja motivatsioonisüsteem koosneb vaid tulemuspalgast, on ta otse öeldes hädas. Iga uus põlvkond esitab tööandjale järjest suuremaid nõudmisi – eneseteostus, mõtestatud töö, selged arengu- ja karjäärivõimalused.”