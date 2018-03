Märt Avandi ja Ott Sepp võtavad ka sel kevadel ette vaatajaid võlunud südamliku telemängu „Suure tähe väike täht“, kus võistlejateks on armastatud Eesti staarid. Kuid et asi oleks täiesti pöörane, kutsutakse appi oma väikesed järeltulijad, sest teada ju, et lapsesuu ei valeta!

Staaride kodune elu laotatakse ausalt ja armutult televaatajate ette laiali. Saade on täis nalja, põnevaid paljastusi ja piinlikke sündmusi staaride eraelust. Uuendusena näevad televaatajad tänavu mängimas ka suurte tähtede väikeseid õdesid ja vendasid.

Saatejuhtidel on enne uut hooaega ääretult lõbus tuju. Omavahel arutatakse, mismoodi lõhnab Märt ja mis lõhnaga on Ott! Muuhulgas viskab Ott Märti kummikommidega.