Tänases "Eesti otsib superstaari" saates said selgeks need 20 õnnelikku, kes hakkavad stuudiovoorudes võistlema finaalidesse pääsemise nimel. Teeme nendega ka pisut tutvust.

Anette Maria Rennit (19) Viimsist

Elupõlise laululapsena on Anette Maria juba väikesest peale käinud laulmas ETVs, Toomas Volli juures. Hiljem on arendanud oma vokaalseid võimeid WAF laulukoolis.

Mängib klaverit. Laulukire kõrvalt omandab Anette Maria kõrgharidust Tallinna Tehnikaülikoolis, tudeerides juurat ja rahvusvahelisi suhteid.

"Panen ennast proovile eesmärgiga näha, kui kaugele ma jõuan. Väljakutse on see kindlasti ja kahjuks või õnneks meeldib mulle neid endale seada."

Anette Maria (TV3)

Cecilia-Martina Mägi (18) Tallinnast

Tallinna 21. Kooli õpilase Cecilia-Martina trumbiks on oskus laulda ja tantsida samal ajal – selleks on teda ette valmistanud 14 aastat laulukogemust WAF-koolis ja ETV lasteekraani muusikastuudios. Oskab mängida klaverit ja viiulit ning huvitub ka näitlemisest. Tema muusikalisteks eeskujudeks on Beyonce ja Zara Larsson.

"Tahan tuua midagi uut Eesti muusikamaastikule, mis puudutab lavalist show'd, tantsimise ja laulmise kooslust ja meelelahutust. Soovin ennast arendada, uusi väljakutseid vastu võtta, oma unistusi täide viia. Olen väga mitmekülgne, vastuvõtlik uutele asjadele, tunnen end hästi lauldes ja tantsides."

Cecilia-Martina (TV3)

Hele-Mai Mängel (19) Tartust

Klaverit ja kitarri mängiva Hele-Mai laulutee algas 8 aastat tagasi laulustuudiost Fa-Diees. Teda inspireerivad artistid, kes on originaalsed, kellel on oma muusikaga maailmale midagi pakkuda. "Hindan kõrgelt muusikuid, kes panustavad oma aega lüürikasse, sest sõnad on just need, mis laulude puhul minu jaoks olulised on. Olen alati pidanud ennast heaks sõnasepaks ja tunnen, et see kajastub ka minu kirjutatud lüürikas. Usun, et kõik noored muusika kunstnikud võivad minuga nõustuda kui ütlen, et ühel hetkel me vajame lihtsalt võimalust näidata, mida me suudame. Kui pääseksin saatesse, laulaksin võimaluse korral kindlasti oma originaallugusid."

Hele-Mai (TV3)

Helis Järvepere-Luik (18) Kundast

Kunda Ühisgümnaasiumi abiturient Helis on laulnud nii kaua kui ennast ise mäletab – esimeseks lauluõpetajaks oli talle vanavanaema, kes õpetas tüdrukule vanu lastelaule. Kopsaka konkursi- ja koorilaulukogemusega lauljatari enamik laulmisi on siiski jäänud tema enda tuppa ning nüüd on aeg end näidata. Hetkel WAF-koolis laulmist õppiv Helis oskab mängida klaverit, ajaviiteks ka kitarri ja trumme. Tema iidoliks on Beyonce, kelle moodi neiu on püüdnud juba 10-aastasest saadik laulda, kuid imetleb teisigi artiste-bände, kes suudavad live'is elamuse luua.

"Ma ei ole eriline kiidukukk, kui pean endast rääkima, kuid ma usun, et ma suudan olla inimeste ees siiras ja aus ning see ongi vist minu puhul eriline. Ma tahan alati endast rohkem teistele anda kui endale jätta ning just läbi muusika ja laval olemise saan ma teisi inspireerida, julgustada ja väärtustada. Lisaks sellele ma lihtsalt väga naudin laulmist."

Helis (TV3)

Jennifer Marisse Cohen (18) Haapsalust

3-aastaselt Haapsalus DO-RE-MI Laulustuudios lauluteed alustanud Tallinna 32. Keskkoolis 12. teatriklassis õppiv Jennifer arendab end Meero Muusiku erahuvialakoolis ning lisaks on õppinud Georg Otsa Muusikakoolis. Mängib klaverit. Oma iidoliteks peab ta Joss Stone'i, Amy Winehouse'i, Etta James'i, Kadri Voorandit ja Hedvig Hansonit. Avatud, ausa ja ekstravertse loomuga Jennifer on pärit kaugete juurtega perest: tema isa on ameeriklane ning tüdrukul on kaks kodakondsust. Jennifer on vegan ning usub, et kõik inimesed ja loomad siin maamuna peal on võrdsed. Neiu on ühest kõrvast kurt, ent see ei sega kuidagi tema suurt laulukirge.

"Olen titest saati vaadanud audition-stiilis telesarju ning imetlenud seda. Tahan saada kriitikat, olgu see siis halb või hea. Leian, et Eesti muusikamaastikule oleks tarvis veel rohkem tugevaid ja ägedaid naisi, kellel on peale ilusa hääle ka midagi tarka öelda, kes tahaksid oma platvormiga midagi ära teha. Just seda mina tahangi teha."

Jennifer (TV3)

Johanna Randmann (19) Harkust

Televaatajatele 8 aasta tagant saatest "Eesti talent" tuttav nooruke Johanna on tänaseks sirgunud võluvaks lauljatariks, kelle muusikuunistus põleb heledama leegiga kui kunagi varem. Mõne aasta eest oma lauluõpetaja Jakko Maltise julgustusel omakirjutatud lauluga Eesti Laulul osalenud lauljatar pürgib muusikat tehes väsimatult oma unistuse poole ning on otsapidi jõudnud staarisaatesse. ""Eesti otsib superstaari" on hea alustala sellele, et kellelegi vähemalt Eesti muusikamaastikul silma jääda. Usun, et olen piisavalt tugev, et end lauljana tõestada ning edukaks muusikuks saamine on tõenäoliselt üks minu missioonidest siinses elus."

Johanna (TV3)

Katriin Rebeca Selirand (18) Tallinnast

Väikesest peale muusikastuudios ja kooris laulnud Katriin Rebeca õpib Tallinna 32. Keskkoolis ning imetleb Hedvig Hansoni, Beyonce, Jessie J, Norah Jones'i ja Diana Kralli talenti. Erilise madala häälega neiu unistuseks on tegeleda tulevikus jazz-muusikaga.

"Saates soovin osaleda sellepärast, et tahan end proovile panna ning arendada oma häält. Usun, et saade õpetab ning kasvatab mind palju. Olen väga sihikindel ning töökas. Mu hääl vajab küll arendamist, kuid usun, et minus on potentsiaali. Annan endast alati maksimumi, et kõik õnnestuks."

Katriin Rebeca (TV3)

Ketter Orav (25) Tallinnast

2016. aastal Eesti Laulul oma looga "Lonely Boy" konkursi finaali jõunud Ketter on muusikamaailmas tuntud kui lauljatar Kéa. Igapäevaselt juuksuri- ja jumestajaametit pidav Ketter alustas hiljuti kitarriõpinguid ning unistab tulevikust suurtel lavadel. Enda iidoliteks peab ta oma ema Kare Kauksi, kellelt laulupisiku on pärinud, ning maailmanimedest Demi Lovatot, Ariana Grandet ja paljusid souli ning r'n'b-lauljaid.

"Tunnen, et ma tahaksin esineda suurtel lavadel, ja teha seda enda igapäevatööna. Mu süda kutsub tegema seda. Usun, et minus on rohkemat kui esmapilgul paistab. Ma tahan saada kogemust ning võimalust, et lavanärvi vähendada ja aina paremaks saada. Mõned mäletavad mind Eesti Laulult, kuid ma ei taha, et mind mäletatakse kui tüdrukut, kes enda loo kõige kõrgemaid noote välja ei võtnud."

Ketter (TV3)

Merilin Mälk (17) Kuressaarest

Laulmisega 2 aastat tegelenud Kuressaare Gümnaasiumi õpilane Merilin treenib end vokaalselt muusikaõpetaja Helle Randi ja artisti Tuuli Randi juhendamisel. Imetleb artistidest väga Ott Leplandi ja Rihannat.

"Soovin saates osaleda, et tulla mugavustsoonist välja ja teha endale väljakutse. Olen loominguline, kunstimeelne ja energiline ning lava on koht, kus saan kõiki neid omadusi kasutada. Ma olen laval julge, energiline ja mina ise. Sisetunne ütleb, et laulmine on see, mida tegema pean."

Merilin (TV3)

Sissi Nylia Benita (18) Viimsist

Juba 16 aastat laulmist harrastanud Viimsi Keskkooli õpilane Sissi on end lauljana näidanud mitmetel lavadel, sealhulgas oma muusikust isa Dave Bentoni kõrval. Kaks aastat tagasi hakkas ta iseseisvalt klaverit mängima ning suudab end tänaseks juba lauldes ja laule kirjutades ka saata ("Ehkki lihtsamate akordidega.").

Muusikalisteks eeskujudeks peab oma õpetajat Mirjam Dedet ning lauljaid Etta Jamesi ja Andreya Trianat. Tema unistuseks on kunagi ära võita Eurovisioni lauluvõistlus. Lisaks laulmisele ja laulude kirjutamisele Sissi maalib, joonistab, disainib tätoveeringuid ja tunneb kirge meigikunsti vastu. Ka armastab ta lugeda ja loodab ühel päeval ka ise raamatu kirjutada.

"Ma panen igasse oma esinemisse kogu oma hinge ja emotsiooni. Muusika ja kunst on minu elu. See on minu minevik, olevik ja loodetavasti minu tulevik."

Sissi Nylia (TV3)

Carlos Ukareda (17) Viimsist

Klaverit ja kitarri mängiv Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Carlos tegeleb laulmisega 5 aastat ning on pisut tuntust kogunud ka YouTube'is. Oma eeskujudeks peab ta Daniel Levi Viinalassi, Tanel Padarit, Ivo Linnat, Arvo Pärti, John Mayerit ja Ed Sheeranit. Tagasihoidliku loomuga Carlos peab end sõbralikuks ja lahkeks inimeseks, kelle suurimaks sooviks on jagada oma loomingut suurema kuulajaskonnaga.

"Soovin saates osaleda, kuna see oleks minu jaoks täiesti uus kogemus, mis tuleks igati mulle kasuks. Tahan panna ennast proovile ning näha, kui kaugele ma saates jõuan."

Carlos (TV3)

Georg Linkov (17) Kärdlast

Tallinna Arte Gümnaasiumis õppiva Georgi kokkupuude muusikaga olnud alles põgus ning laulmise avastas ta alles paar aastat tagasi. Nüüd veidi aega WAFis end arendanud noormees imetleb lauljatest enim Urmas Alenderit ja Beyoncét.

Georg loodab, et superstaarisaade annab talle võimaluse esineda mujal kui ainult kooliüritustel ja võimaluse oma kuulajaskonda suurendada. Ka tahab ta näidata, et laulupealinn Kärdlal on veel, mida Eesti rahvale pakkuda.

"Ma tahan olla iga päev ümbritsetud muusikaga ja haarata kinni igast võimalusest jagada oma muusikat kuulajatega."

Georg (TV3)

German Pinelis (22) Tallinn

Kogu elu koorides laulmisega tegelenud Germani jaoks on sooloartistina esile astumine täiesti värske kogemus. Igapäevaselt juuksurina tegutseval noormehel on võimas hääl, mis on kui loodud suure rahva ees esinemiseks. Tema eeskujudeks on Sam Smith, Liis Lemsalu, Ed Sheeran, Beyoncé ja Ott Lepland.

"Tahan panna ennast proovile ja saada teada, milleks ma suuteline olen. Samuti saada üle oma lauluhirmust ja näidata oma häält. Pakkuda eesti rahvale midagi uut – usun, et mul on pakkuda Eesti muusikale teistsugust karakterit ja häält."

German (TV3)

Jaagup Tuisk (16) Tallinnast

Alates 3. eluaastast muusikaga tegelenud Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane Jaagup on laulmist õppinud Kaari Sillamaa muusikaliteatris. Laulmisega särava noormehe musikaalsus aga ei piirdu: Jaagup mängib ka klaverit, kitarri, trumme, basskitarri ja ukulelet.

Tema eeskujudeks on Eestis Uku Suviste ja Taukar, mujal maailmas Ed Sheeran ja Charlie Puth – viimase lugudest on Jaagup teinud YouTube'i ka ülimenukaid kavereid. Ta on osalenud mitmetes suurtes muusikalides ("Billy Elliot", "Jane Eyre") ning jaganud lava tuntud Eesti artistidega: 2011. aastal laulis ta TV3 saates "Laulupealinn" koos Koit Toomega ning 3 aastat hiljem käis tuuril koos Uku Suviste ja Kristjan Kasearuga.

"Armastan muusikat, esinemist, sest see annab mulle vabaduse ning võimaluse ennast väljendada. Usun, et mul on potentsiaali. Kirjutan ise lugusid, salvestan ja mängin need sisse oma kodustuudios. Juhendan oma muusikavideovõtteid ning monteerin need ka ise. Mängin mitmeid pille, olen töökas ja julge esineja. Naudin muusikat!"

Jaagup (TV3)

Jüri-Saimon Kuusemets (20) Tartust

4-aastaselt lauluringis muusikuteed alustanud Tartu Ülikooli riigiteaduste tudeng Jüri-Saimon oskab lisaks laulmisele mängida tšellot ja klaverit, käib jõusaalis ning on kogu elu tegelenud jalgpalliga. Mängida oskab ta klaverit ja tšellot. Eeskujude nimekiri on tal pikk: Jüri Pootsmann, Tommy Cash, Whogaux, Charlie Puth, Michael Buble, Post Malone, Justin Bieber, Martin Garrix, Ed Sheeran, Avicii, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, DJ Khaled, Chris Brown ja Conor Maynard.

"Arvan, et lisaks heale lauluhäälele on minu tugevaks tõmbenumbriks lavaline karisma. Ma armastan tähelepanu ja muusikat, seega võin kindlalt väita, et saade sobib mulle kui rusikas silmaauku. Olen lavadel üles kasvanud ning tean, et sinna ka kuulun. Ma ei karda katsetada uusi asju, seega igavaks ma juba kohe kindlasti ei jää. Samuti kavatsen saate jooksul kõikide Eesti neidude südamed vallutada."

Jüri (TV3)

Kaarel Orumägi (22) Türilt

Oma noore elu jooksul on laulmise kõrval lavastaja ning teatrikunstnikuna tegutsev Kaarel suutnud saavutada väga palju: noormees juhib Türil enda loodud Üle-Eestilist Noorte Muusikaliteatrit, millel täitub peatselt juba 5 tegutsemisaastat. 3-aastasest peale laulmisega erinevates koorides, stuudiotes ja eraõpetajate juures tegelenud Kaarel mängib klaverit ning imetleb Sia, Sam Smithi, Beyoncé talenti.

"Ma unistan suurelt ja teen kõik, et need unistused täituksid. Kui ma midagi üldse teen, siis alati 100% energiaga ja ma ei lõpeta enne kui kõik on perfektne. Olen laulmise ja laulukirjutamisega tegelenud juba väga kaua, aga pole enda jaoks seda ühte ja õiget stiili ning imagot leidnud. Ehk aitab see saade mul jõuda arusaamani, et kuidas edaspidi muusika minu ellu sobib."

Kaarel (TV3)

Mait Mikussaar (19) Järvamaalt

3-aastasest peale laulnud Mait mängib trumme ja kitarri ning õpib Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Vaatamata sellele, et noormehe elu on teda toonud pealinna, peab ta end siiski maainimeseks, kes on väga lähedane oma perega. Tema suurimaks eeskujuks on Michael Buble. Mait tunneb, et musikaalsus on tal veres.

"Ma ei oota oma elult muud, kui olla osa Eesti muusikamaailmast. Tunnen, et suudaksin oma häälega võluda paljusid ja oleksin hea meelega tükike meie muusikute perest. Mul on hääl, mis on suuteline tegema suuri tegusid ja laulda erinevaid muusikastiile. Teiseks olen ma inimesena lavale loodud ja olen väga püüdlik oma unistusi täitma."

Mait (TV3)

Rauno Gutman (16) Tallinnast

Kitarri mängiv Rauno kooli ja töö asemel otsustanud pühendada end täielikult laulmisele, tantsimisele ja näitlemisele. Laulmisega on ta tegelenud päris pisikesest peale ning lavakogemustki on tal juba üksjagu. Noormees on asunud oma talenti näitama ka sotsiaalmeedias, avaldades kavereid, ning pürgib sihikindlalt oma unustuse poole. Tema eeskujudeks on Karl-Erik Taukar ja Niall Horan.

"Tutvusringkonnas on peaaegu kõik soovitanud mul staarisaates osaleda, aga samas sooviksin ka ise ennast proovile panna. Vaadata, kas mul on seda annet, et muusikamaailmas läbi lüüa."

Rauno (TV3)

Saamuel Pilpak (18) Tallinnast

Tallinna 32. Keskkoolis õppiv ja WAF-kooli juures tegutsev Saamuel on laulmisega tegelenud kogu oma elu. Pillidest mängib ta cajoni ning natuke ka klaverit ja kitarri. Muusikutest imetleb ta Tom Mischi, Justin Bieberi ja Michael Buble annet. Oma tugevaimaks küljeks peab ta emotsiooni, mida suudab laval olles edasi anda. Staarisaatesse tuli ilma eelneva registreerimiseta – tuli lihtsalt viimasel hetkel eelvooru kohale.

"Sõbrad ja tuttavad käisid peale ja mu 10-aastane õde jubedalt tahab, et ma Elsat laulaksin superstaaris. Lõpuks viimasel hetkel registreerisin end kohapeal ära. Pere toetab mind alati ja nad on mulle kõige tähtsamad."

Saamuel (TV3)

Uudo Sepp (20) Saaremaalt

Igapäevaselt sõbral veistekasvatusel abiks käiv Uudo elab Kuressaares, kus kirjutab käigu pealt laule kõigest, mis ette tuleb, ning käib igal võimalusel esinemas kõigile, kes valmis kuulama. Oma improviseerimisande avastas ta ükskord, kui oli ühe laulu sõnad ära unustanud ning pärast seda sünnib tema looming kohapeal ja otse südamest. Uudo mängib kitarri, trumme ja veidi klaverit, aga ka kannelt ja viiulit.

Oma iidoliteks peab ta Tõnis Mäge, Ed Sheeranit ja Lewis Capaldit ning oma parimateks omadusteks oma võimsust ja südamlikkust.