Maailmakuulsa tippjuuksuri Sascha Haseloffi sõnul on selleaastased juuksetrendid inspireeritud loodusjõududest ja moodsast tehnoloogiast. Tema sõnul põhinevad need üldistel moetrendidel, kus tänavu on märksõnadeks samuti looduslähedus, aga ka silmapaistvus ja omanäolisus.

Pastelsed toonid on ka tippjuuksur-koolitaja Helen Heinroosi sõnul juuksetrendide maailmas tänavu äärmiselt trendikad. Moevärvideks on näiteks helesinine, grafiidihall ning Heleni enda vaieldamatu lemmik pastell-lilla.

Helen räägib: "Moetoonides on tänavu inspiratsiooni saadud mineraalkristallidest. Nendeks on kvarts (pastell-lilla), asuriit (pastelne sinakas või roheline), spessartiin (pastelne oranžikas), terrakota (matt punane) ja grafiit (hallikas värv). Neid kõiki võib kanda nii puhtalt kui kombineerituna naturaalsete, maalähedaste toonidega, mis koos annavad juustele mõnusa õhulisuse ja liikuvuse. Iga värvipaleti ringis leiab erinevaid värvinüansse, heledast tumedamani või mahedamast intensiivsemani."

Soengud ise on tänavu pigem lihtsad ja tagasihoidlikud, oluliseks märksõnaks on õhuline ja kerge tekstuur. „Kõik on hästi õhuline, kerge ja hõljuv – jättes mulje, et soeng on justkui kiiruga kodus ise sätitud, mitte juuksuris tehtud,2 ütleb Heinroos.

