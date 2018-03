Kas sinul on mõngi veider komme või nauding, mis sulle seksi juures meeldib? Miski, mida sa avalikult kellelegi tunnistada ei julgeks? Nuusutad sa salaja kaaslast või erutab sind suudlus, mida jagate pärast oraalseksi?!

Meil kõigil on omad veidrused ja asjad, mis meid erutavad, kuid mõnel meist on need eriti spetsiifilised, kirjutab portaal Womens Health. Maailm on karm ja inimestele meeldib mõistmise asemel hukka mõista. See ongi põhjus,miks sageli oma fantaasiatest ja ausatest soovidest sekspartnerile ei räägita. Lihtne hirm.

7 asja, mis paljudele näib rõvedana, kuid mõndagi meist hoopis erutab...