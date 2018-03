Keskerakonna, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioonid teatasid varem oma toetusest Holmile, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioonid lubasid hääletamise oma saadikutele vabaks jätta.

Eesti Vabaerakonna (EVE) saadikud ei toetanud Janar Holmi ametisse nimetamist, kuna nende arvates on kandidaadi esitamise protsess puudulik ja kiirustav ning EVE näeb ohtu, et Holm võib muutuda riigiasutustele liiga mugavaks partneriks.

"Teada on, et mitmed kandidaadid loobusid ning see omakorda paneb kahtlema riigikontrolöri ameti mõjukuses. Meie jaoks on küsimusi rohkem, kui vastuseid ning see teeb hääletuse keeruliseks," ütles EVE fraktsiooni aseesimees Andres Ammas.

Holmil on esialgne töökava juba olemas

Janar Holm ütles hääletusele eelnenud sõnavõtus riigikogule, et senine kogemus näitab, et riigikontrolli antud soovitusi aktsepteeritakse. „Oluline on koostöö riigikogu otsese partneri – komisjoniga parlamendis. Kas on oluline kuidas toimub suhtlemine auditeeritavaga, kuidas see on riigikogule ja teistel arusaadav – neid küsimusi pean oluliseks,“ ütles Holm.

Holmi sõnul on tema tulevased töövaldkonnad – struktuursed reformid, teenuste kättesaadavus ja asjalikkus ning suurinvesteeringud. Riskideks peab ta vajadust hoida oma tööplaani elavana. Samuti soovib ta võtta luubi alla kohalikud omavalitsused – kuidas on võimalik nende tööd hinnata ilma nende töösse sekkumata.

„Riigikontroll saab anda kodanikele kindlustunnet, et riik toimib ja probleemid ei jää märkamata. Institutsioon, kelle soovitused on argumenteeritud ja kes suudab neid ka selgitada,“ lubas Holm.

Mihhail Stalnuhhin küsis, kas on vaja kõik asjad siiski lõpuni viia või lubada mõnel uttu minna, kuna sellega on seotud autoriteetsed, ühiskonnas autoriteetsed inimesed.

Holm vastas, et riigikontrolli asi on tuua asjad just udust välja ja mitte lasta neil uttu minna. „Riigikontrolli tööpõhimõtted kindlasti ei võimalda asju lasta uttu kaduda. Riigikontrolli asi on asjad udust välja tuua ja hoida udu käest väljas,“ märkis Holm.

Ta lisas, et tal on tööplaan juba ees. Ning see sisaldab muuhulgas esmaabi korraldust, kõrghariduse korraldust.

Inara Luigas lubas rohelist nuppu vajutada kui riigikontrolör selgitab edaspidi rohkem oma tööd. Õigusharidusega Igor Gräzin muigas selle peale, et kandidaat ei pea andma lubadusi tulevaste lahenduste osas ning see oleks korruptiivne – riigikogu tellitav hüve veel tegemata töö eest.

Karis lahkub Lukase asemel ERMi direktoriks

Senise riigikontrolöri Alar Karise ametiaeg lõpeb ööl vastu 8. aprilli ja ta siirdub tööle Tartusse Eesti Rahva Muuseumi direktoriks. Tema koha täitmiseks tegi president Kersti Kaljulaid jaanuaris riigikogule ettepaneku nimetada järgmiseks viieks aastaks riigikontrolöri ametisse haridusministeeriumi kauaaegne kantsler ja seni sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina töötanud Janar Holm. Ametivande annab Holm 9. aprillil.

Holm hakkab juhtima riigikontrolli, mille ülesandeks on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud.