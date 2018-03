Sel nädalavahetusel toimuva Moekuulutaja üritusel tulevikumoodi esitleva etenduse aksessuaaridena jõuavad lavale peakatted, mis on moelooja Mariliis Niine ning teadlase Erki Nagla koostööna valminud seentest kasvatatud materjalist.

Eesti Kunstiakadeemia moeosakonna magistrantuuris õppiv Niine on juba terve esimese semestri tegelenud seentest naha kasvatamisega

“Peamiseks ideeks on seeneniidistiku kasvuomaduste kasutamine,” avaldab moedisainer. “Kasutame seda niidistikku liimina, mis kasvab läbi pudeda substraadi, milleks on rukkiterad.” Niine sõnul kasutatakse peakatete kuju saavutamiseks vorme, mis on õmmeldud kilest ning spetsiaalselt vilditud ja aurutatud mütsidest - need on peakuju järgi välja viilitud penoplasti plokkidest ja ka majapidamises leiduvatest esemetest nagu kausid, vaasid jms.

Moelooja arvates on tegemist tõelise tulevikumaterjaliga, mille potentsiaal on meeletu

“Seenenahast saab luua nutikaid materjale ja erinevaid kasulikke detaile nii moe-, arhitektuuri- kui ka ehitusvaldkonnas,” kinnitab Niine. “Miks mitte tulevikus ka mitmesuguste kunstmaterjalide aseainena – moevaldkonnas saab see edaspidi asendada näiteks loomanahkade kasutamise.” Disaineri sõnul on Eestis sellise materjali jaoks soodne kasvukeskkond ja biosfäär.



Kogu protsess toimub laboris ning on erinevalt tavapäraselt vägagi keskkonnakahjuliku mõjuga rõivatööstusest igati loodussõbralik. “Minu unistuseks on kasvatada kunagi riideid vormides, ilma ühegi õmbluseta,” avaldab Niine. “Senised katsetused on tõestanud, et seda on võimalik teha, mis annab indu tehnikaid veel paremaks saada. “



Tartu Kaubamaja keskuses toimuva Moekuulutaja erietendus tulevikumoest jõuab lavale laupäeval, 10. märtsil kell 14. Etenduse stilist Mariliis Niine on valinud rõivad kodumaiste disainerite loomingust, mida täiendavad tema enda loodud uudsest materjalist peakatted. Üritus on kõigile tasuta.