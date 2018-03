Statistikaameti andmetel tõusid hinnad veebruaris eelmise kuuga võrreldes 0,9 protsenti ning aasta varasemaga võrreldes pidurdus hinnatõus jaanuari 3,5 protsendilt veebruaris 3,1 protsendini. Euroalas aeglustus inflatsioon töötlemata toidu odavnemise mõjul 1,2 protsendini.

Kui mullu sügisel oli tarbijahindade tõus viimaste aastate kiireim (4,2 protsenti), siis viimastel kuudel on hinnatõus peamiselt toiduainete hinnatõusu pidurdumise ning mõnevõrra ka tagasihoidlikuma teenuste kallinemise mõjul aeglustunud.

Võrreldes möödunud aastaga on toit välisturgudel odavnenud, soodustades ka meil toiduhindade tõusu pidurdumist. Kuigi osa toiduainete kokkuostuhinnad on langenud, pole selle mõju veel jaehindadesse jõudnud. Samas on euroala toiduhinnad järginud kiiremini välisturgudel toimunud korrektsiooni.