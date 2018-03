Tuntud näitleja Henrik Normann sai veebruaris kiiruse ületamise eest trahviteate, kui 70 km/h alas ületati kiirust vähemalt 26 km/h. Mehelt kommentaari küsides selgus, et kiiruskaamera ette jäi tema filmivõtteid teenindav buss, mille roolis tema ise parasjagu ei olnudki.

„Selle bussi numbrimärk on registreeritud minu nimele, aga minu kaastöötaja, kes on volitatud selle bussiga sõitma, sõitis kogemata kiiremini,” ütleb Normann, et selliseid asju ikka juhtub.

„See inimene võttis süü omaks ja saatis ise politsei- ja piirivalveametile kirja, et palun trahv vormistada tema nimele, mille ta on ka juba tasunud,” selgitab mees.

Eelmisel aastal mõisteti Henrik Normann joobes juhtimise eest kolmeks kuuks ja 29 päevaks tingimisi vangi aastase katseajaga. Lisaks võeti mehelt kolmeks kuuks ära juhiluba. „Lisan vaid niipalju, et ma väga vabandan ja mul on selle teo pärast tõeliselt häbi. Kinnitan, et see oli mul esimest ja viimast korda ning loodan südamest, et kellelgi teisel midagi sarnast ei juhtu mitte iial. Inimesed on ekslikud, olen oma vitsad kätte saanud, oma elukorralduse üle vaadanud ja oma vigadest õppinud. Need ei ole tühipaljad sõnad, sest eelvangistuses veedetud päev oli mulle tõeline šokk,” ütles Normann tollal.