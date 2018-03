Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Muusik Alen Veziko räägib, et tal on viimastel aastatel tekkinud traditsioon kontsertide lõpetamiseks. "Ma ütlen kontserdi lõpus, et kallid inimesed, olge teineteise vastu kenad, siis on Eestimaa parem paik elamiseks." Veziko lisab, et see ongi tema sünnipäevasoov Eestile ja Eesti rahvale. "Hoidke üksteist, siis on Eestimaa ilus paik."

Vaata Alen Veziko täispikka mõtisklust videost!