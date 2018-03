Läinud aasta maikuus oli päästeametil pidupäev. Veerandsaja aastaseks saanud amet võttis vastu 27,8 miljoni euro eest päästetehnikat. Nüüd aga selgub, et 1,1 miljonit tuleb päästeametil riigile tagasi maksta.

ERR-i raadiouudised vahendavad, et kokku 86 sõidukit jõudis Eestisse tänu Euroopa maksumaksjale. Selle projekti kaks riigihanget ehk konteinerautode ja paakautode ostmine mahtus ka rahandusministeeriumi audiitorite tööplaani. Läinud reedel sai see audit valmis ning selle järgi tuleb Päästeametil mõlemale hankele kulunud rahast kümme protsenti tagasi maksta.

Rahandusministeeriumi finantskontrolliosakonna talituse juhataja Kai Paalberg rääkis, et päästetehnika pakkujatelt on nõutud, et nad on varem sarnaseid tooteid tootnud ja müünud kas Soome, Rootsi, Norrasse või Eestisse.