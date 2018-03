Märts on hoo sisse saanud, kuid lörtsi ootamise asemel tasuks keskenduda oma armastatule ja teie voodielule. Igal sodiaagimärgil on sel kuul midagi kirgast, mida oodata!

Selle kuu alguses oled väga spontaane ja tahad kõike proovida. Võibolla õige aeg võtta üks süütu tervisepäev, et see kallimaga voodis hullates veeta?! Märtsi lõpuks on sul selgus maja, mis sulle voodis meeldib, mis mitte.

SÕNN

Suhtlus ja suhted - need täidavad märtsi sinu jaoks! Mõni vana kirglik suhe või taas sinu ellu tulla ja end meenutada. Võta hetk ja mõtle, kas sa seda tahad või ei...

Sel kuul veeda rohkem aega oma kallimaga. Voodis ja voodist väljas. Käige kohtamas - minge koos mõne teise paariga! See võib anda teile inspiratsiooni!

KAKSIKUD

Energia ja armastus luusib sinu ümber. Kas mõni su sõber osutub hoopis millekski enamaks? Või lähevad asjad voodis kuumaks partneriga... On, mida oodata!

VÄHK

See on sinu jaoks üks kirglik kuu! Tugevad tunded ja erutus! Kas tead, mis sind erutab? Kui ei, siis on viimane aeg see enesele selgeks teha! Keegi uhkustab viimaste vallatuste ja katsetustega, mis sullegi huvi pakuvad? Tee aga proovi!

LÕVI

Sel kuul saadab sind palju emotsioone. Universum tahab, et järgiksid oma sisetunnet. See ei valeta! Sa pühendud natuke rohkem enda vajadustele. Kas oled oma praeguse armueluga rahul? Kui ei, siis mis vajaks seksis muutmist?

NEITSI

Mõtiskled, kas su partner pakub sulle rahuldust, mida vajad. Kui sa pole suhtes, siis on hea aeg oma staatust muuta. Mine välja ja ole avatud! Küll sa tunned, et tegu on õige inimesega. Ära ole arg, vaid astu vajadusel kasvõi esimene samm. Märtsi lõpp oled sa voodis eriti hoos...

KAALUD

Sa töötad palju, mistõttu oleks hea natukeseks aeg maha võtta. Sa ihkad seda vaba päeva, mida võtta rahulikult ja lihtsalt kallimaga kulgeda. Sel kuul võib keegi su minevikust tulla vanu asju klaarima. Tõotab tulla põnev!

SKORPION

Sa tahad kõike! Sa pead seda saama! Sa tunned end voodis väga enesekindlana. Ja ära üldse kahtle - su kallimale meeldib see! Väike romantika ja õdus õhtu - kõik on võimalik!

AMBUR

Märts peaks parandama su finantsseisu. Miks mitte lubada enesele midagi? Uus seksikas pesu endale või naisele?! Oled kirglik ja tahad tegutseda. Keegi minevikust võib end meenutada.

KALJUKITS

Suhtled, jagad ja annad endast sel kuul kõik. Kutsu kallim lihtsalt magamistuppa ja vabasta oma fantaasiad! Sul on energiat tegutseda ja ideid, mida jagada. Nüüd on päris õige aeg katsetada kõiki neid sekspoose, mida oled seni oma fantaasiates vaid testinud.

VEEVALAJA

Tuju kõigub natuke ja kahtled, kas su partneri ikka toetab sind kõiges. Ära lase pead norgu, vaid suhtle ja räägi muredest. Märtsi lõpp on aeg, mil su fantaasiad, soovid ja ihad valla pääsevad!

KALAD