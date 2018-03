Siseministeeriumi siseauditi osakond algatas pärast hinna avalikustamist auditi, mis pidi kontrollima, kas idapiiri väljaehitamise planeerimisel tehti vigu, kas kalkulatsioonide puhul toetuti objektiivsetele andmetele ning miks on hinnavahe nii suur. Selleks ajaks peatas minister Elmar Vaheri uueks PPA juhiks esitamise protsessi.

2015. aasta veebruaris esitatud esialgses hinnangus läinuks idapiiri ehitus maksma 79 miljonit eurot, kuid värskelt valminud ehitusprojektide kohaselt võib see minna üle kahe korra kallimaks.

Siseminister Andres Anvelt peatas kuu aega tagasi Elmar Vaheri uueks ametiajaks PPA peadirektoriks nimetamise protsessi, kui selgus, et idapiiri ehitus läheb arvatust mitmeid kordi kallimaks.

"Idapiiri ehitamise planeerimisel vigu ei ole. Prognoosi kokku pannes 2015. aastal oli infot väga vähe," ütles siseminister Andres Anvelt .

Juhiti hästi, kuid suhtlus läks metsa

Prognoosi kujundamine tugines suuresti varem tehtud eelprojektile, kuid kõiki andmeid oli arusaadavalt liiga vähe, et kohe lõplik hinnakujundus teha.

"Jah, informatsioon selle kohta, et piiriehitus võib kallimaks minna, oli olemas, seda oleks pidanud selge sõnaga ka välja ütlema," tõi minister välja, kuid nentis, et see poleks kogu protsessi toimumist muutnud.

Samuti kritiseeris minister ka siseministeeriumi. "Ma arvan, et järelvalve rahaliste kohustuste üle polnud piisav," tõi ta välja. Kõik need asjaolud ei oleks lõplikku hinda muutnud. "Kokkuvõtteks – tehtud vead olid kommunikatiivsed, info liikumine oleks võinud olla parem ja see võis jätta nii projekti osalistele kui ka avalikkusele eksliku mulje."

Andres Anvelti sõnul pole Elmar Vaher idapiiri ehituse kallinemise juures juhtimisvigu teinud. "Kõigest sellest tulenevalt mina oma ettepanekut ei muuda," ütles minister ja märkis, et esitab Vaheri uueks ametiajaks PPA peadirektori kohale.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher märkis pressikonverentsil, et idapiiri projekti ettevalmistamise ajal tõi PPA tegelikult välja, et esialgne hind võib muutuda. Siiski tunnistas ta, et kogu protsessi vältel oleks infovahetus PPA ja siseministeeriumi vahel võinud olla efektiivsem.