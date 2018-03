Holm hakkab juhtima riigikontrolli, mille ülesandeks on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud.

Jaanuaris toimunud pressikonverentsil arvas Holm, et tema senine kogemus aitab teda kindlasti ka uues ametis, sest ta on teinud koostööd paljude riigiasutuste ja ministeeriumidega. „Kõige tähtsam, et minu jaoks on oluline, milline on Eesti riik, millises riigis kodanikud elavad,“ ütles Holm toona ning rõhutas, et uues ametis plaanib ta eelkõige keskenduda sellele kuidas asju teha, mitte mida teha.