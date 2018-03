Jüri Ratas vastas täna riigikogu infotunnis küsimustele Hiiumaa ja mandri vahelise praamiühenduse teemal. Muuhulgas kinnitas ta, et süvendamistööd Hiiumaa laevakanalis võetakse suvel kindlasti ette ning edaspidi püütakse neid tihemini teha. Andres Ammas Vabaerakonnast uuris Rataselt oma kriitilises sõnavõtus, miks pole Ratase juhitud valitsus Hiiumaa ja mandri vahelise ühenduse tagamisega tegelenud. Ammas märkis, et uute laevade puhul räägiti, et nende süvis saab olema neli meetrit ning need uhuvad laeva sõidukanali iseenesest põhjalikumalt puhtaks. Ometi tuleb nüüd hiidlastel kolmetunniseid laevareise teha, et kodusaarele jõuda. Ratas vastas, et süvendamistööd Hiiumaa laevasõidukanalis tulevad 2018. suvel. „Võibolla ka varem, kui hange saab tehtud,” lisas ta. „Praegune valitsus on planeerinud süvendamisrahad juba eelarves ära. Tõsi on see, et 2016. aastal tehti ainult traalimine ja mitte kogu kanalis süvendustöid. Viimane süvendamine toimus 2014. Nüüd võib öelda, et seda tööd on vaja teha tihemini kui kord iga nelja-viie aasta jooksul. Ma tean, et majandus- ja taristuminister taotleb, et seda tööd saaks teha iga kahe aasta tagant.”

Ratas lisas, et vanad laevad, mis mandri ja Hiiumaa vahet sõitsid, poleks ilmselt samuti praeguse veetasemega saanud välja sõita.

„Muidugi ma soovin vabandada kõigi hiidlaste ja nende külaliste ees. See ei ole normaalne, et sõitmine sinna võtab poole kauem aega,” nentis Ratas siiski. Kalle Laanet Reformierakonnast kiitis valitsust, et nii kiiresti suudeti mandri ja Hiiumaa vahel ühendus taastada. Ometi avaldas Laanet muret hiidlaste pärast, kes tahaksid, et sõidugraafikuid oleks võimalik paremini korraldada. Näiteks teisipäeval jäi viis rekkat viimasest praamist maha. Ratas ütles Laanetile, et on ka ise viimasest praamist maha jäänud ning teab, et see on mõru pill. Ta lisas, et mure on õigustatud, kuna kui laevast jääb maha näiteks toitu vedad kaubarekka, võib kaup seal hommikuks juba rikneda.