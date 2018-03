"Siin on kodune tunne, saab rääkida eesti keelt ja näha vanu sõpru. Ja muidugi söök – kõik on nii hea!" kiidab Ameerikas elav rokkar Priit Jürjens, artistinimega Brad Jurjens, kes üle kolme aasta jälle Eesti pinnale saabunud. Ta tunnistab, et vajas pärast rasket lahkuminekut keskkonnavahetust, kuid ei puhka siin niisama. Kitarrist lükkab koos Peeter Kaljuste ja Priit Pajusaarega käima uut muusikaprojekti.

Viimati käis muusik ja filmitegija – nimetame teda selles intervjuus eestipäraselt Priiduks –kodumaal 2015. aastal, kui tema endine elukaaslane, naishevibändi The Iron Maidens kitarrist Nikki Stringfield Saksamaal tuuritas. "Kuna ta juba Euroopas oli, siis lükkas ta tagasisõitu kaks nädalat edasi, lendas Frankfurdist Eestisse ja olime koos siin, näitasin talle oma kodu," meenutab Priit.

Kaudselt tõi teda kolme nädala eest Eestisse tagasi taas Nikki. "Läksime sügisel lahku ja see oli minu jaoks raske, olime ju viis-kuus aastat koos. Ma tahtsin lihtsalt mõneks ajaks keskkonda vahetada. See on hästi aidanud," räägib Priit, kes jääb siia maikuuni ja astub kodulinnas Viljandis ka lavale.

Priit Jürjens ehk Brad Jurjens. (Alar Truu)

Küsimuse peale, kas temagi võiks Kerli eeskujul Eesti metsade vahele pikemalt pidama jääda ja sinna oma stuudio rajada, muigab Priit, et selleks pole aeg veel küps. "Samas olen ma ilmselt edaspidi kahepaiksem, kui ma olen olnud. Meil tuleb Peeter Kaljustega üks suur projekt, aga ma ei tohi sellest veel rääkida, see on hästi salajane!" naerab ta. "Me hakkame ühte plaati tegema ja aasta lõpuks kontserte plaanima. Aga see ei ole absoluutselt minu soolovärk, vaid hoopis midagi muud," kergitab Priit ettevõtmiselt siiski pisut katet.