Ratas alustas oma sõnavõttu, rääkides statistikast, mille järgi on Eesti alkoholisurmade arv aasta jooksul kahanenud umbes kümnendiku võrra. Kaks kolmandiku alkoholisurma minejatest on mehed.

EKRE liikme Mart Helme sõnul ei saa ühe aasta põhjal järeldusi teha, et alkoholismipoliitika on vilja kandnud.

„Üha nooremad inimesed lähevad Lätti alkoholi järele. 53 protsenti inimesed on tunnistanud, et nad joovad rohkem, kui enne alkoralli algust. Mis järelduse teeb sellest valitsus,” küsis Helme.

Ratas vastas, et alkoholi tarbimine on siiski langustrendis ning selle taga on pikaajaline alkoholipoliitika, mis on hakanud vilja kandma.

Kes vastutab?

Urmas Kruuse Reformierakonnast avaldas, et ükski minister ei taha alkoholi teemal justkui vastutust võtta. Samas on noored hakanud rohkem Lätis alkoholi järel käima. Riigi ennetustöö võib niimoodi rikutud saada. Kruuse küsis, kas peaministril on siin ka mingi roll ja vastutus.