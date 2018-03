USA superstaar Usher ja Grace Miguel on ligi kümne ühise aasta jooksul otsustanud kumbki oma teed minna.

Laulja (36) ja temast tosin aastat aastat vanem Grace sõlmisid abielu alles kaks aastat tagasi, kuid tunnistavad Us Weeklyle, et see on nüüdseks karile jooksnud. „Jääme sügavalt seotud armastavateks sõpradeks,“ teatab kuulus paar.

Usher ja Grace hakkasid kurameerima 2009, kui staar oli lahku läinud oma esimesest abikaasast Tameka Fosterist (47). Esimesest abielust on lauljal kaks poega: Usher Raymond V (10) ja Naviyd Ely (9).

Mullu maksis laulja kenakest valuraha kunagisele armukesele, kelle ta oli 2009. või 2010. aastal herpesesse nakatanud.