BBC Venemaa korrespondent Farida Rustamova väidab, et teda on seksuaalselt ahistanud riigiduuma välisajade komitee esimees Leonid Slutski.

Rustamova on juba kolmas ajakirjanik, kes Slutskit vääritus käitumises on süüdistanud, kirjutab väljaanne. Duumasaadik ise on Rustamova süüdistusi eitanud ning lubanud naise koguni kohtusse kaevata.

Rustamova väitel kohtus ta Slutskiga valitsusruumides 2017. aasta 24. märtsil, et küsida kommentaari Prantsusmaa tolleaegse presidendikandidaadi Marine Le Peni Venemaa visiidi kohta. Vestluse käigus muutis Slutski ootamatult teemat ning küsis, kas naine ei tahaks BBC-st lahkuda ja asuda tööle hoopis tema juures. Kui Rustamova keeldus, kurtis poliitik: „Proovid minu juurest pääseda, sa ei taha mind suudelda, oled mu tundeid haavanud.“ Helisalvestiselt on kuulda, kuidas naine selgitas, et tal on peigmees, kellega loodab abielluda. „Suurepärane, saad tema naiseks ja minu armukeseks,“ kostis seepeale Slutski.

BBC on palunud Slutskilt 24. märtsil juhtunu kohta ka kommentaari, kuid poliitik keeldus seda edastamast.

Väljaande sõnul on Venemaal seksuaalse ahistamise teema võrreldes USA ja Euroopaga saanud väga vähest tähelepanu. Riigis puuduvad ka seksuaalset ahistamist puudutavad seadused.